Berapa harga live Unibright?

Unibright diperdagangkan pada Rp667.03976001163200000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -17.77% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini UBT?

Volatilitas harga UBT dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Unibright?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp667.02978819097150000 (rendah) dan Rp825.37486366769350000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan UBT?

Dalam 24 jam terakhir, UBT mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp71323.86980900000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp129.17699300303100000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Unibright?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan UBT dengan token Infrastructure,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Infrastructure,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem, UBT menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.