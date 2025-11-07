Harga UNION Protocol Governance Hari Ini

Harga live UNION Protocol Governance (UNN) hari ini adalah $ 0.00015273, dengan perubahan 6.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UNN ke USD saat ini adalah $ 0.00015273 per UNN.

UNION Protocol Governance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 93,937, dengan suplai yang beredar 615.06M UNN. Selama 24 jam terakhir, UNN diperdagangkan antara $ 0.00014846 (low) dan $ 0.00016371 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.124261, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006095.

Dalam kinerja jangka pendek, UNN bergerak +1.85% dalam satu jam terakhir dan -16.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UNION Protocol Governance (UNN)

Kapitalisasi Pasar $ 93.94K$ 93.94K $ 93.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 152.73K$ 152.73K $ 152.73K Suplai Peredaran 615.06M 615.06M 615.06M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

