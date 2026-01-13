Harga Universe Boss Coin Hari Ini

Harga live Universe Boss Coin (UBC) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UBC ke USD saat ini adalah $ 0 per UBC.

Universe Boss Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 728,210, dengan suplai yang beredar 1.00B UBC. Selama 24 jam terakhir, UBC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00302993, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UBC bergerak -0.55% dalam satu jam terakhir dan +1.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Universe Boss Coin (UBC)

Kapitalisasi Pasar $ 728.21K$ 728.21K $ 728.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 728.21K$ 728.21K $ 728.21K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Universe Boss Coin saat ini adalah $ 728.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UBC adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 728.21K.