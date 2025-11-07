Apa yang dimaksud dengan Universe Of Gamers (UOG)

$UOG (Universe of Gamers) is a revolutionary utility token that bridges the fast-growing online gaming industry with the world of crypto investment. Built on the fast, scalable, and low-cost Solana blockchain, $UOG fuels a sustainable and interconnected ecosystem of NFT games, digital assets, and developer tools. The project is committed to delivering real, functional blockchain-gaming integration, not just hype.

Sumber Daya Universe Of Gamers (UOG) Whitepaper Situs Web Resmi

UOG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Universe Of Gamers (UOG)

Memahami tokenomi Universe Of Gamers (UOG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UOG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Universe Of Gamers (UOG) Berapa nilai Universe Of Gamers (UOG) hari ini? Harga live UOG dalam USD adalah 0.00021529 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga UOG ke USD saat ini? $ 0.00021529 . Cobalah Harga UOG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Universe Of Gamers? Kapitalisasi pasar UOG adalah $ 215.29K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar UOG? Suplai beredar UOG adalah 1000.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) UOG? UOG mencapai harga ATH sebesar 0.00085665 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) UOG? UOG mencapai harga ATL 0.00015259 USD . Berapa volume perdagangan UOG? Volume perdagangan 24 jam live UOG adalah -- USD . Akankah harga UOG naik lebih tinggi tahun ini? UOG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UOG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Universe Of Gamers (UOG)