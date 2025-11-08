Harga Uniwhale Hari Ini

Harga live Uniwhale (UNW) hari ini adalah $ 0.00157999, dengan perubahan 4.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UNW ke USD saat ini adalah $ 0.00157999 per UNW.

Uniwhale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,229.17, dengan suplai yang beredar 8.37M UNW. Selama 24 jam terakhir, UNW diperdagangkan antara $ 0.001477 (low) dan $ 0.00158283 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.984857, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00144181.

Dalam kinerja jangka pendek, UNW bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan -12.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Uniwhale (UNW)

Kapitalisasi Pasar $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.08K$ 14.08K $ 14.08K Suplai Peredaran 8.37M 8.37M 8.37M Total Suplai 8,912,762.0 8,912,762.0 8,912,762.0

Kapitalisasi Pasar Uniwhale saat ini adalah $ 13.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UNW adalah 8.37M, dan total suplainya sebesar 8912762.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.08K.