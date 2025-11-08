BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Uniwhale hari ini adalah 0.00157999 USD. Kapitalisasi pasar UNW adalah 13,229.17 USD. Lacak informasi harga aktual UNW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Uniwhale hari ini adalah 0.00157999 USD. Kapitalisasi pasar UNW adalah 13,229.17 USD. Lacak informasi harga aktual UNW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang UNW

Info Harga UNW

Penjelasan UNW

Whitepaper UNW

Situs Web Resmi UNW

Tokenomi UNW

Prakiraan Harga UNW

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Uniwhale

Harga Uniwhale (UNW)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 UNW ke USD:

$0.00157999
$0.00157999$0.00157999
+4.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Uniwhale (UNW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:39:39 (UTC+8)

Harga Uniwhale Hari Ini

Harga live Uniwhale (UNW) hari ini adalah $ 0.00157999, dengan perubahan 4.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UNW ke USD saat ini adalah $ 0.00157999 per UNW.

Uniwhale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,229.17, dengan suplai yang beredar 8.37M UNW. Selama 24 jam terakhir, UNW diperdagangkan antara $ 0.001477 (low) dan $ 0.00158283 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.984857, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00144181.

Dalam kinerja jangka pendek, UNW bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan -12.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Uniwhale (UNW)

$ 13.23K
$ 13.23K$ 13.23K

--
----

$ 14.08K
$ 14.08K$ 14.08K

8.37M
8.37M 8.37M

8,912,762.0
8,912,762.0 8,912,762.0

Kapitalisasi Pasar Uniwhale saat ini adalah $ 13.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UNW adalah 8.37M, dan total suplainya sebesar 8912762.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.08K.

Riwayat Harga Uniwhale USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001477
$ 0.001477$ 0.001477
Low 24 Jam
$ 0.00158283
$ 0.00158283$ 0.00158283
High 24 Jam

$ 0.001477
$ 0.001477$ 0.001477

$ 0.00158283
$ 0.00158283$ 0.00158283

$ 0.984857
$ 0.984857$ 0.984857

$ 0.00144181
$ 0.00144181$ 0.00144181

-0.03%

+4.86%

-12.24%

-12.24%

Riwayat Harga Uniwhale (UNW) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Uniwhale ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Uniwhale ke USD adalah $ -0.0005617621.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Uniwhale ke USD adalah $ -0.0002753556.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Uniwhale ke USD adalah $ -0.0004158865626270397.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.86%
30 Days$ -0.0005617621-35.55%
60 Hari$ -0.0002753556-17.42%
90 Hari$ -0.0004158865626270397-20.83%

Prediksi Harga untuk Uniwhale

Prediksi Harga Uniwhale (UNW) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target UNW pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Uniwhale (UNW) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Uniwhale berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Uniwhale yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga UNW untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Uniwhale.

Apa yang dimaksud dengan Uniwhale (UNW)

Uniwhale is an oracle-based decentralized on-chain perpetual trading exchange where you can trade, with up to 200x leverage, BTC, ETH, and many mainstream crypto assets, directly from your wallet. Compare to our competition,

  • We offer some of the highest leverage on the market, up to 200x on crypto assets, all directly from your wallet.
  • We use Pyth, which has much lower latency than other oracles, which makes it far better suited to leverage trading.
  • Our liquidity pool is anchored to USDT, but you can provide liquidity or post margins in likes of USDC, BUSD, etc. Uniwhale was founded in 2022 by a team of crypto / finance / web experts, who set out to build a platform that provides high leverage perpetual trading, without credit risk, with lower risk of liquidation and zero price impact. On January 3, 2023, we launched Testnet on BNB Smart Chain, followed by the Mainnet launch on March 6, 2023. Currently, we offer 6 trading pairs (ETH/USD, BTC/USD, BNB/USD, MATIC/USD, SOL/USD, APT/USD). Since our launch on Mar 6, 2023, the total trading volume is, as of Mar 20, 2023, more than $30 million, generating almost $30,000 trading fees, based on more than 2,400 trades by 171 unique traders. Data source: https://dune.com/uniwhale/uniwhale-overview Following a successful mainnet launch, we are now executing our product roadmap that integrates automated trading strategies, aggregates other oracle providers, launches a mobile app and expands into likes of Arbitrum, Polygon and Avalanche. UNW is our tradeable and transferrable token. Its holders can stake UNW to participate in the distribution of the value accrued as well as in the token emission. However, UNW is not the governance token. Its holders must convert UNW into esUNW in order to participate in the governance. UNW can be converted into esUNW anytime.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Uniwhale (UNW)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Uniwhale

Berapa nilai 1 Uniwhale pada tahun 2030?
Jika Uniwhale tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Uniwhale tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:39:39 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Uniwhale (UNW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Uniwhale Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.59
$22.59$22.59

+125.90%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007321
$0.00007321$0.00007321

+1,364.20%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1440
$0.1440$0.1440

+188.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010499
$0.010499$0.010499

+162.47%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012300
$0.000012300$0.000012300

+105.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.19167
$0.19167$0.19167

+75.31%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.