Harga Upsorber Hari Ini

Harga live Upsorber (UP) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UP ke USD saat ini adalah -- per UP.

Upsorber saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,142.02, dengan suplai yang beredar 1.79T UP. Selama 24 jam terakhir, UP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UP bergerak +6.27% dalam satu jam terakhir dan +13.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Upsorber (UP)

Kapitalisasi Pasar $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Suplai Peredaran 1.79T 1.79T 1.79T Total Suplai 2,565,805,152,276.0 2,565,805,152,276.0 2,565,805,152,276.0

Kapitalisasi Pasar Upsorber saat ini adalah $ 11.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UP adalah 1.79T, dan total suplainya sebesar 2565805152276.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.97K.