Harga UPTOBER Hari Ini

Harga live UPTOBER (UPTOBER) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UPTOBER ke USD saat ini adalah -- per UPTOBER.

UPTOBER saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,992, dengan suplai yang beredar 903.42M UPTOBER. Selama 24 jam terakhir, UPTOBER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00416857, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UPTOBER bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -31.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UPTOBER (UPTOBER)

Kapitalisasi Pasar $ 64.99K$ 64.99K $ 64.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 64.99K$ 64.99K $ 64.99K Suplai Peredaran 903.42M 903.42M 903.42M Total Suplai 903,416,254.947595 903,416,254.947595 903,416,254.947595

