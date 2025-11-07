Harga USIC Hari Ini

Harga live USIC (USI) hari ini adalah $ 0.00000107, dengan perubahan 0.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USI ke USD saat ini adalah $ 0.00000107 per USI.

USIC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 107,341, dengan suplai yang beredar 100.00B USI. Selama 24 jam terakhir, USI diperdagangkan antara $ 0.00000102 (low) dan $ 0.0000011 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000366, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, USI bergerak +2.76% dalam satu jam terakhir dan -6.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar USIC (USI)

Kapitalisasi Pasar $ 107.34K$ 107.34K $ 107.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 107.34K$ 107.34K $ 107.34K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar USIC saat ini adalah $ 107.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USI adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.34K.