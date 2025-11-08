Harga Utgard Hari Ini

Harga live Utgard (UTG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UTG ke USD saat ini adalah -- per UTG.

Utgard saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,017, dengan suplai yang beredar 359.97M UTG. Selama 24 jam terakhir, UTG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00606778, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UTG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Utgard (UTG)

Kapitalisasi Pasar $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.36K$ 38.36K $ 38.36K Suplai Peredaran 359.97M 359.97M 359.97M Total Suplai 599,967,303.7312131 599,967,303.7312131 599,967,303.7312131

Kapitalisasi Pasar Utgard saat ini adalah $ 23.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UTG adalah 359.97M, dan total suplainya sebesar 599967303.7312131. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.36K.