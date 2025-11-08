Harga Utility Coin Hari Ini

Harga live Utility Coin (UTILITY) hari ini adalah $ 0.00002405, dengan perubahan 4.56% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UTILITY ke USD saat ini adalah $ 0.00002405 per UTILITY.

Utility Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,905, dengan suplai yang beredar 999.95M UTILITY. Selama 24 jam terakhir, UTILITY diperdagangkan antara $ 0.00002254 (low) dan $ 0.00002771 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00051048, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001831.

Dalam kinerja jangka pendek, UTILITY bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan -29.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Utility Coin (UTILITY)

Kapitalisasi Pasar $ 23.91K$ 23.91K $ 23.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.91K$ 23.91K $ 23.91K Suplai Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Total Suplai 999,952,914.366784 999,952,914.366784 999,952,914.366784

