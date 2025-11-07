Harga Valentine Grok Companion Hari Ini

Harga live Valentine Grok Companion (VALENTINE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VALENTINE ke USD saat ini adalah -- per VALENTINE.

Valentine Grok Companion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 125,845, dengan suplai yang beredar 999.81M VALENTINE. Selama 24 jam terakhir, VALENTINE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01498443, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VALENTINE bergerak -0.81% dalam satu jam terakhir dan -27.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Kapitalisasi Pasar $ 125.85K$ 125.85K $ 125.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 125.85K$ 125.85K $ 125.85K Suplai Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Total Suplai 999,814,403.032672 999,814,403.032672 999,814,403.032672

Kapitalisasi Pasar Valentine Grok Companion saat ini adalah $ 125.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VALENTINE adalah 999.81M, dan total suplainya sebesar 999814403.032672. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 125.85K.