Harga VANTA Hari Ini

Harga live VANTA (VANTA) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VANTA ke USD saat ini adalah -- per VANTA.

VANTA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,006, dengan suplai yang beredar 100.00B VANTA. Selama 24 jam terakhir, VANTA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000184, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VANTA bergerak +2.44% dalam satu jam terakhir dan -33.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VANTA (VANTA)

Kapitalisasi Pasar $ 69.01K$ 69.01K $ 69.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.01K$ 69.01K $ 69.01K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar VANTA saat ini adalah $ 69.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VANTA adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.01K.