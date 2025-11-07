Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries. At the core of the VSC ecosystem is Vector Smart Gas (VSG), the platform’s native gas token. Initially launched on the Ethereum blockchain, VSG has transitioned to VSC, supporting fast, low-cost transactions and smart contract execution. As the backbone of VSC’s decentralized network, VSG is critical in maintaining network security and driving the functionality of decentralized applications (dApps), DeFi protocols, and other blockchain innovations. VSC stands apart with its focus on enterprise solutions and the deployment of decentralized physical infrastructure networks (DePIN). This positions VSC as a transformative platform for businesses seeking to tokenize assets, streamline operations, and leverage the power of blockchain technology to create transparent and secure financial systems. Key features of Vector Smart Chain include: - Enterprise Solutions: VSC is designed to integrate with existing enterprise systems, offering scalable blockchain solutions tailored to the needs of modern businesses. - DePIN: Decentralized physical infrastructure networks provide a bridge between digital and physical assets, enabling real-world asset tokenization and enhancing supply chain transparency. - Real-World Asset (RWA) Integration: VSC facilitates the seamless tokenization and trade of real-world assets, unlocking new opportunities for industries ranging from real estate to commodities. - Developer-Friendly Ecosystem: VSC provides robust tools and support for developers to build innovative dApps and smart contracts, making it a go-to platform for blockchain development. With a growing community and strong partnerships, Vector Smart Chain is poised to become a leader in the blockchain space, offering a secure and scalable foundation for the decentralized future.

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.