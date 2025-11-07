Harga Vector Smart Gas (VSG)
-0.10%
+1.96%
+8.26%
+8.26%
Harga aktual Vector Smart Gas (VSG) adalah --. Selama 24 jam terakhir, VSG diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVSG adalah $ 0.00871514, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, VSG telah berubah sebesar -0.10% selama 1 jam terakhir, +1.96% selama 24 jam, dan +8.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Vector Smart Gas saat ini adalah $ 693.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VSG adalah 6.46B, dan total suplainya sebesar 6457246855.572091. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 693.19K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Vector Smart Gas ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Vector Smart Gas ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Vector Smart Gas ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Vector Smart Gas ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.96%
|30 Days
|$ 0
|-32.79%
|60 Hari
|$ 0
|-56.48%
|90 Hari
|$ 0
|--
Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries.
At the core of the VSC ecosystem is Vector Smart Gas (VSG), the platform’s native gas token. Initially launched on the Ethereum blockchain, VSG has transitioned to VSC, supporting fast, low-cost transactions and smart contract execution. As the backbone of VSC’s decentralized network, VSG is critical in maintaining network security and driving the functionality of decentralized applications (dApps), DeFi protocols, and other blockchain innovations.
VSC stands apart with its focus on enterprise solutions and the deployment of decentralized physical infrastructure networks (DePIN). This positions VSC as a transformative platform for businesses seeking to tokenize assets, streamline operations, and leverage the power of blockchain technology to create transparent and secure financial systems.
Key features of Vector Smart Chain include: - Enterprise Solutions: VSC is designed to integrate with existing enterprise systems, offering scalable blockchain solutions tailored to the needs of modern businesses. - DePIN: Decentralized physical infrastructure networks provide a bridge between digital and physical assets, enabling real-world asset tokenization and enhancing supply chain transparency. - Real-World Asset (RWA) Integration: VSC facilitates the seamless tokenization and trade of real-world assets, unlocking new opportunities for industries ranging from real estate to commodities. - Developer-Friendly Ecosystem: VSC provides robust tools and support for developers to build innovative dApps and smart contracts, making it a go-to platform for blockchain development.
With a growing community and strong partnerships, Vector Smart Chain is poised to become a leader in the blockchain space, offering a secure and scalable foundation for the decentralized future.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai Vector Smart Gas (VSG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Vector Smart Gas (VSG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vector Smart Gas.
Cek prediksi harga Vector Smart Gas sekarang!
Memahami tokenomi Vector Smart Gas (VSG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VSG sekarang!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading