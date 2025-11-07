Harga VFOX Hari Ini

Harga live VFOX (VFOX) hari ini adalah $ 0.01023578, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VFOX ke USD saat ini adalah $ 0.01023578 per VFOX.

VFOX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 214,910, dengan suplai yang beredar 21.00M VFOX. Selama 24 jam terakhir, VFOX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.28, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00752955.

Dalam kinerja jangka pendek, VFOX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VFOX (VFOX)

Kapitalisasi Pasar $ 214.91K$ 214.91K $ 214.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 214.95K$ 214.95K $ 214.95K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

