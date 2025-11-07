Harga Virtuals Ventures by Virtuals Hari Ini

Harga live Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) hari ini adalah --, dengan perubahan 24.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VVC ke USD saat ini adalah -- per VVC.

Virtuals Ventures by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 76,178, dengan suplai yang beredar 1.00B VVC. Selama 24 jam terakhir, VVC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VVC bergerak +12.17% dalam satu jam terakhir dan -4.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Kapitalisasi Pasar $ 76.18K$ 76.18K $ 76.18K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 76.18K$ 76.18K $ 76.18K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Virtuals Ventures by Virtuals saat ini adalah $ 76.18K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VVC adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 76.18K.