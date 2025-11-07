Informasi Harga Vultisig (VULT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.155582 $ 0.155582 $ 0.155582 Low 24 Jam $ 0.159801 $ 0.159801 $ 0.159801 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.155582$ 0.155582 $ 0.155582 High 24 Jam $ 0.159801$ 0.159801 $ 0.159801 All Time High $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Harga Terendah $ 0.155582$ 0.155582 $ 0.155582 Perubahan Harga (1 Jam) -1.59% Perubahan Harga (1 Hari) -0.62% Perubahan Harga (7H) -10.63% Perubahan Harga (7H) -10.63%

Harga aktual Vultisig (VULT) adalah $0.156579. Selama 24 jam terakhir, VULT diperdagangkan antara low $ 0.155582 dan high $ 0.159801, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVULT adalah $ 1.25, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.155582.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VULT telah berubah sebesar -1.59% selama 1 jam terakhir, -0.62% selama 24 jam, dan -10.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Vultisig (VULT)

Kapitalisasi Pasar $ 15.67M$ 15.67M $ 15.67M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.67M$ 15.67M $ 15.67M Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Vultisig saat ini adalah $ 15.67M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VULT adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.67M.