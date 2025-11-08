Harga WarpBeam Hari Ini

Harga live WarpBeam (WPLAY) hari ini adalah $ 0.00067271, dengan perubahan 6.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WPLAY ke USD saat ini adalah $ 0.00067271 per WPLAY.

WarpBeam saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,554, dengan suplai yang beredar 36.50M WPLAY. Selama 24 jam terakhir, WPLAY diperdagangkan antara $ 0.000601 (low) dan $ 0.00072283 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02307119, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000050.

Dalam kinerja jangka pendek, WPLAY bergerak +0.47% dalam satu jam terakhir dan -41.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WarpBeam (WPLAY)

Kapitalisasi Pasar $ 24.55K$ 24.55K $ 24.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 245.54K$ 245.54K $ 245.54K Suplai Peredaran 36.50M 36.50M 36.50M Total Suplai 365,000,000.0 365,000,000.0 365,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WarpBeam saat ini adalah $ 24.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WPLAY adalah 36.50M, dan total suplainya sebesar 365000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 245.54K.