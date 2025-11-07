Harga Wave Swap Hari Ini

Harga live Wave Swap (WAVE) hari ini adalah $ 0.00014273, dengan perubahan 19.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAVE ke USD saat ini adalah $ 0.00014273 per WAVE.

Wave Swap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 142,864, dengan suplai yang beredar 999.47M WAVE. Selama 24 jam terakhir, WAVE diperdagangkan antara $ 0.00011471 (low) dan $ 0.00014406 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.000764, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00008004.

Dalam kinerja jangka pendek, WAVE bergerak +18.91% dalam satu jam terakhir dan -13.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wave Swap (WAVE)

Kapitalisasi Pasar $ 142.86K$ 142.86K $ 142.86K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 142.86K$ 142.86K $ 142.86K Suplai Peredaran 999.47M 999.47M 999.47M Total Suplai 999,466,732.461914 999,466,732.461914 999,466,732.461914

Kapitalisasi Pasar Wave Swap saat ini adalah $ 142.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAVE adalah 999.47M, dan total suplainya sebesar 999466732.461914. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 142.86K.