BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live WEED Token hari ini adalah 0.00265379 USD. Kapitalisasi pasar WEED adalah 308,255 USD. Lacak informasi harga aktual WEED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live WEED Token hari ini adalah 0.00265379 USD. Kapitalisasi pasar WEED adalah 308,255 USD. Lacak informasi harga aktual WEED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WEED

Info Harga WEED

Penjelasan WEED

Situs Web Resmi WEED

Tokenomi WEED

Prakiraan Harga WEED

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo WEED Token

Harga WEED Token (WEED)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WEED ke USD:

$0.002655
$0.002655$0.002655
-2.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live WEED Token (WEED)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:34:37 (UTC+8)

Harga WEED Token Hari Ini

Harga live WEED Token (WEED) hari ini adalah $ 0.00265379, dengan perubahan 3.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEED ke USD saat ini adalah $ 0.00265379 per WEED.

WEED Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 308,255, dengan suplai yang beredar 116.17M WEED. Selama 24 jam terakhir, WEED diperdagangkan antara $ 0.00264842 (low) dan $ 0.0027576 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.502099, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0025228.

Dalam kinerja jangka pendek, WEED bergerak +0.20% dalam satu jam terakhir dan -3.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WEED Token (WEED)

$ 308.26K
$ 308.26K$ 308.26K

--
----

$ 308.26K
$ 308.26K$ 308.26K

116.17M
116.17M 116.17M

116,167,555.540494
116,167,555.540494 116,167,555.540494

Kapitalisasi Pasar WEED Token saat ini adalah $ 308.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WEED adalah 116.17M, dan total suplainya sebesar 116167555.540494. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 308.26K.

Riwayat Harga WEED Token USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00264842
$ 0.00264842$ 0.00264842
Low 24 Jam
$ 0.0027576
$ 0.0027576$ 0.0027576
High 24 Jam

$ 0.00264842
$ 0.00264842$ 0.00264842

$ 0.0027576
$ 0.0027576$ 0.0027576

$ 0.502099
$ 0.502099$ 0.502099

$ 0.0025228
$ 0.0025228$ 0.0025228

+0.20%

-3.02%

-3.82%

-3.82%

Riwayat Harga WEED Token (WEED) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga WEED Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WEED Token ke USD adalah $ -0.0008159573.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WEED Token ke USD adalah $ -0.0007646304.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WEED Token ke USD adalah $ -0.05859562876496203.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.02%
30 Days$ -0.0008159573-30.74%
60 Hari$ -0.0007646304-28.81%
90 Hari$ -0.05859562876496203-95.66%

Prediksi Harga untuk WEED Token

Prediksi Harga WEED Token (WEED) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WEED pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga WEED Token (WEED) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga WEED Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga WEED Token yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WEED pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga WEED Token.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya WEED Token (WEED)

Situs Web Resmi

Tentang WEED Token

Berapa harga saat ini dari WEED Token?

Harga langsung dari WEED Token (WEED) adalah Rp44.69770275027822000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi WEED Token di pasar?

WEED Token saat ini berada pada peringkat pasar #5347, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp5191929414.643590000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari WEED?

Jumlah token yang beredar dari WEED adalah 116167555.540494 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari WEED Token?

Dalam 24 jam terakhir, WEED Token diperdagangkan dalam kisaran Rp44.60725600665156000 (terendah 24 jam) hingga Rp46.4461713640368000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak WEED Token dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

WEED Token mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp8456.837900968782000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp42.4914422386104000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan WEED hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk WEED Token?

Pergeseran harga saat ini sebesar -3.02% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Gaming (GameFi),Solana Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WEED Token

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:34:37 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting WEED Token (WEED)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi WEED Token Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.01990
$0.01990$0.01990

+99.00%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01961
$0.01961$0.01961

+96.10%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.7995
$0.7995$0.7995

+166.50%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.9499
$0.9499$0.9499

+375.42%

Tacture

Tacture

TACAI

$0.3138
$0.3138$0.3138

+218.90%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01961
$0.01961$0.01961

+96.10%

人生K线

人生K线

人生K线

$0.0134126
$0.0134126$0.0134126

+61.59%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005058
$0.0000000005058$0.0000000005058

+34.84%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.