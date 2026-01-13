Berapa harga saat ini dari WEED Token?

Harga langsung dari WEED Token (WEED) adalah Rp44.69770275027822000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi WEED Token di pasar?

WEED Token saat ini berada pada peringkat pasar #5347, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp5191929414.643590000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari WEED?

Jumlah token yang beredar dari WEED adalah 116167555.540494 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari WEED Token?

Dalam 24 jam terakhir, WEED Token diperdagangkan dalam kisaran Rp44.60725600665156000 (terendah 24 jam) hingga Rp46.4461713640368000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak WEED Token dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

WEED Token mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp8456.837900968782000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp42.4914422386104000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan WEED hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk WEED Token?

Pergeseran harga saat ini sebesar -3.02% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Gaming (GameFi),Solana Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.