Harga Weepi Hari Ini

Harga live Weepi (WEEPI) hari ini adalah $ 0.00000863, dengan perubahan 2.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEEPI ke USD saat ini adalah $ 0.00000863 per WEEPI.

Weepi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,626.83, dengan suplai yang beredar 1.00B WEEPI. Selama 24 jam terakhir, WEEPI diperdagangkan antara $ 0.00000772 (low) dan $ 0.00000863 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00025609, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000698.

Dalam kinerja jangka pendek, WEEPI bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +5.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Weepi (WEEPI)

Kapitalisasi Pasar $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Weepi saat ini adalah $ 8.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WEEPI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.63K.