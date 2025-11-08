Harga weldr Hari Ini

Harga live weldr (WLDR) hari ini adalah --, dengan perubahan 7.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WLDR ke USD saat ini adalah -- per WLDR.

weldr saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,586.51, dengan suplai yang beredar 100.00B WLDR. Selama 24 jam terakhir, WLDR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WLDR bergerak +0.22% dalam satu jam terakhir dan -12.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar weldr (WLDR)

Kapitalisasi Pasar $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar weldr saat ini adalah $ 12.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WLDR adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.59K.