Harga WestTech Security Token Hari Ini

Harga live WestTech Security Token (WST) hari ini adalah $ 0.00028758, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WST ke USD saat ini adalah $ 0.00028758 per WST.

WestTech Security Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,533.12, dengan suplai yang beredar 22.72M WST. Selama 24 jam terakhir, WST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.085558, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00018484.

Dalam kinerja jangka pendek, WST bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WestTech Security Token (WST)

Kapitalisasi Pasar $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Suplai Peredaran 22.72M 22.72M 22.72M Total Suplai 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WestTech Security Token saat ini adalah $ 6.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WST adalah 22.72M, dan total suplainya sebesar 150000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.14K.