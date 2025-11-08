Harga Will Hari Ini

Harga live Will (WILL) hari ini adalah $ 0.00001242, dengan perubahan 4.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WILL ke USD saat ini adalah $ 0.00001242 per WILL.

Will saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,425.0, dengan suplai yang beredar 1.00B WILL. Selama 24 jam terakhir, WILL diperdagangkan antara $ 0.00001056 (low) dan $ 0.00001304 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00065666, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001056.

Dalam kinerja jangka pendek, WILL bergerak -0.24% dalam satu jam terakhir dan -64.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Will (WILL)

Kapitalisasi Pasar $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

