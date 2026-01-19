Harga Wiz Hari Ini

Harga live Wiz (WIZ) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIZ ke USD saat ini adalah $ 0 per WIZ.

Wiz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,645.13, dengan suplai yang beredar 999.97M WIZ. Selama 24 jam terakhir, WIZ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WIZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wiz (WIZ)

Kapitalisasi Pasar $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,973,852.0 999,973,852.0 999,973,852.0

