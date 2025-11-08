Harga Wizarre Scroll Hari Ini

Harga live Wizarre Scroll (SCRL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCRL ke USD saat ini adalah -- per SCRL.

Wizarre Scroll saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,298.56, dengan suplai yang beredar 4.52B SCRL. Selama 24 jam terakhir, SCRL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00200883, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SCRL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wizarre Scroll (SCRL)

Kapitalisasi Pasar $ 12.30K$ 12.30K $ 12.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.81K$ 22.81K $ 22.81K Suplai Peredaran 4.52B 4.52B 4.52B Total Suplai 8,375,974,630.849999 8,375,974,630.849999 8,375,974,630.849999

Kapitalisasi Pasar Wizarre Scroll saat ini adalah $ 12.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCRL adalah 4.52B, dan total suplainya sebesar 8375974630.849999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.81K.