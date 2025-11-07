BursaDEX+
Harga live World Friendship Cash hari ini adalah 0.01666078 USD. Lacak informasi harga aktual WFCA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WFCA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WFCA

Info Harga WFCA

Penjelasan WFCA

Whitepaper WFCA

Situs Web Resmi WFCA

Tokenomi WFCA

Prakiraan Harga WFCA

Harga World Friendship Cash (WFCA)

Harga Live 1 WFCA ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live World Friendship Cash (WFCA)
Informasi Harga World Friendship Cash (WFCA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.63%

-0.93%

-1.16%

-1.16%

Harga aktual World Friendship Cash (WFCA) adalah $0.01666078. Selama 24 jam terakhir, WFCA diperdagangkan antara low $ 0.01623806 dan high $ 0.01724403, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWFCA adalah $ 2.37, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00139981.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WFCA telah berubah sebesar -0.63% selama 1 jam terakhir, -0.93% selama 24 jam, dan -1.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar World Friendship Cash (WFCA)

Kapitalisasi Pasar World Friendship Cash saat ini adalah $ 6.92M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WFCA adalah 415.17M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.66M.

Riwayat Harga World Friendship Cash (WFCA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga World Friendship Cash ke USD adalah $ -0.00015773711571677.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga World Friendship Cash ke USD adalah $ -0.0035823675.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga World Friendship Cash ke USD adalah $ -0.0080718280.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga World Friendship Cash ke USD adalah $ -0.021608971960544114.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00015773711571677-0.93%
30 Days$ -0.0035823675-21.50%
60 Hari$ -0.0080718280-48.44%
90 Hari$ -0.021608971960544114-56.46%

Apa yang dimaksud dengan World Friendship Cash (WFCA)

WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age.

WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop.

Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals.

The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya World Friendship Cash (WFCA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga World Friendship Cash (USD)

Berapa nilai World Friendship Cash (WFCA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda World Friendship Cash (WFCA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk World Friendship Cash.

Cek prediksi harga World Friendship Cash sekarang!

WFCA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi World Friendship Cash (WFCA)

Memahami tokenomi World Friendship Cash (WFCA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WFCA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang World Friendship Cash (WFCA)

Berapa nilai World Friendship Cash (WFCA) hari ini?
Harga live WFCA dalam USD adalah 0.01666078 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WFCA ke USD saat ini?
Harga WFCA ke USD saat ini adalah $ 0.01666078. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar World Friendship Cash?
Kapitalisasi pasar WFCA adalah $ 6.92M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WFCA?
Suplai beredar WFCA adalah 415.17M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WFCA?
WFCA mencapai harga ATH sebesar 2.37 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WFCA?
WFCA mencapai harga ATL 0.00139981 USD.
Berapa volume perdagangan WFCA?
Volume perdagangan 24 jam live WFCA adalah -- USD.
Akankah harga WFCA naik lebih tinggi tahun ini?
WFCA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WFCA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

