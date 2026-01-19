Berapa harga real-time x1xhlol hari ini?

Harga live x1xhlol berada pada Rp4.85103723046900000, bergerak -0.42% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk X1XHLOL?

X1XHLOL telah diperdagangkan antara Rp3.7960524073700000 dan Rp7.81486514746100000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan x1xhlol hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana X1XHLOL saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa X1XHLOL menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk x1xhlol?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4880040017.339200000, x1xhlol berada di peringkat #5453, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami X1XHLOL baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan x1xhlol dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp8.53030102637450000, sementara ATL-nya adalah Rp3.7960524073700000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar X1XHLOL?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999980079.3265059 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,BagsApp Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.