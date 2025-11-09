Tokenomi x4Pay (X4PAY)
Tokenomi & Analisis Harga x4Pay (X4PAY)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk x4Pay (X4PAY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi x4Pay (X4PAY)
x4Pay is World's First Machine layer infrastructure. which enables machines to accept x402 payments over bluetooth and Internet.
Create a discovery layer for x402 enabled machines like robots, drones, even vending machine or even a coffee machine.
It provides both human to machine and machine to machine autonomous payments.
Powering up future, making a global mesh of machines which accept x402 payments.
we are done with :
Low level SDKs for microcontrollers which verifies and settles x402 payments on a 520Kb microcontroller.
Cross platform app with tap to pay feature
A remaining python SDK will enable global mesh.
Tokenomi x4Pay (X4PAY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi x4Pay (X4PAY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token X4PAY yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token X4PAY yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi X4PAY, jelajahi harga live token X4PAY!
Prediksi Harga X4PAY
Ingin mengetahui arah X4PAY? Halaman prediksi harga X4PAY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
