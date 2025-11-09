Tokenomi x4Pay (X4PAY)

Tokenomi x4Pay (X4PAY)

Telusuri wawasan utama tentang x4Pay (X4PAY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:58:22 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga x4Pay (X4PAY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk x4Pay (X4PAY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M
Total Suplai:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Suplai yang Beredar:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M
All-Time High:
$ 0.00329667
$ 0.00329667$ 0.00329667
All-Time Low:
$ 0.00028323
$ 0.00028323$ 0.00028323
Harga Saat Ini:
$ 0.00227549
$ 0.00227549$ 0.00227549

Informasi x4Pay (X4PAY)

x4Pay is World's First Machine layer infrastructure. which enables machines to accept x402 payments over bluetooth and Internet.

Create a discovery layer for x402 enabled machines like robots, drones, even vending machine or even a coffee machine.

It provides both human to machine and machine to machine autonomous payments.

Powering up future, making a global mesh of machines which accept x402 payments.

we are done with :

Low level SDKs for microcontrollers which verifies and settles x402 payments on a 520Kb microcontroller.

Cross platform app with tap to pay feature

A remaining python SDK will enable global mesh.

Situs Web Resmi:
https://x4pay.org/

Tokenomi x4Pay (X4PAY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi x4Pay (X4PAY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token X4PAY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token X4PAY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi X4PAY, jelajahi harga live token X4PAY!

Prediksi Harga X4PAY

Ingin mengetahui arah X4PAY? Halaman prediksi harga X4PAY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi