Harga live x4Pay hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual X4PAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga X4PAY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live x4Pay hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual X4PAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga X4PAY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 X4PAY ke USD:

$0.00069624
$0.00069624$0.00069624
-29.90%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live x4Pay (X4PAY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:28:23 (UTC+8)

Informasi Harga x4Pay (X4PAY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0.00105845
$ 0.00105845$ 0.00105845
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105845
$ 0.00105845$ 0.00105845

$ 0.00329667
$ 0.00329667$ 0.00329667

$ 0
$ 0$ 0

+3.50%

-29.95%

--

--

Harga aktual x4Pay (X4PAY) adalah --. Selama 24 jam terakhir, X4PAY diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0.00105845, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highX4PAY adalah $ 0.00329667, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, X4PAY telah berubah sebesar +3.50% selama 1 jam terakhir, -29.95% selama 24 jam, dan -- dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar x4Pay (X4PAY)

$ 696.23K
$ 696.23K$ 696.23K

--
----

$ 696.23K
$ 696.23K$ 696.23K

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,564.027884
999,991,564.027884 999,991,564.027884

Kapitalisasi Pasar x4Pay saat ini adalah $ 696.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar X4PAY adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999991564.027884. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 696.23K.

Riwayat Harga x4Pay (X4PAY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga x4Pay ke USD adalah $ -0.000297686864762934.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga x4Pay ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga x4Pay ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga x4Pay ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000297686864762934-29.95%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan x4Pay (X4PAY)

x4Pay is World's First Machine layer infrastructure. which enables machines to accept x402 payments over bluetooth and Internet.

Create a discovery layer for x402 enabled machines like robots, drones, even vending machine or even a coffee machine.

It provides both human to machine and machine to machine autonomous payments.

Powering up future, making a global mesh of machines which accept x402 payments.

we are done with :

Low level SDKs for microcontrollers which verifies and settles x402 payments on a 520Kb microcontroller.

Cross platform app with tap to pay feature

A remaining python SDK will enable global mesh.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga x4Pay (USD)

Berapa nilai x4Pay (X4PAY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda x4Pay (X4PAY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk x4Pay.

Cek prediksi harga x4Pay sekarang!

X4PAY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi x4Pay (X4PAY)

Memahami tokenomi x4Pay (X4PAY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token X4PAY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang x4Pay (X4PAY)

Berapa nilai x4Pay (X4PAY) hari ini?
Harga live X4PAY dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga X4PAY ke USD saat ini?
Harga X4PAY ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar x4Pay?
Kapitalisasi pasar X4PAY adalah $ 696.23K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar X4PAY?
Suplai beredar X4PAY adalah 999.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) X4PAY?
X4PAY mencapai harga ATH sebesar 0.00329667 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) X4PAY?
X4PAY mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan X4PAY?
Volume perdagangan 24 jam live X4PAY adalah -- USD.
Akankah harga X4PAY naik lebih tinggi tahun ini?
X4PAY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga X4PAY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting x4Pay (X4PAY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

