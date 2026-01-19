Harga XD Hari Ini

Harga live XD (XD) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XD ke USD saat ini adalah $ 0 per XD.

XD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,691.57, dengan suplai yang beredar 998.15M XD. Selama 24 jam terakhir, XD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +4.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XD (XD)

Kapitalisasi Pasar $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Suplai Peredaran 998.15M 998.15M 998.15M Total Suplai 998,145,225.061546 998,145,225.061546 998,145,225.061546

Kapitalisasi Pasar XD saat ini adalah $ 7.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XD adalah 998.15M, dan total suplainya sebesar 998145225.061546.