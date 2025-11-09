Tokenomi Xian (XIAN)

Telusuri wawasan utama tentang Xian (XIAN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:42:56 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Xian (XIAN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Xian (XIAN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 122.04K
Total Suplai:
$ 111.11M
Suplai yang Beredar:
$ 17.30M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 783.90K
All-Time High:
$ 0.01092697
All-Time Low:
$ 0.00287465
Harga Saat Ini:
$ 0.00705309
Informasi Xian (XIAN)

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract’s developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

Situs Web Resmi:
https://xian.org

Tokenomi Xian (XIAN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Xian (XIAN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token XIAN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token XIAN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi XIAN, jelajahi harga live token XIAN!

Prediksi Harga XIAN

Ingin mengetahui arah XIAN? Halaman prediksi harga XIAN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

