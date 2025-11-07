Harga Xian Hari Ini

Harga live Xian (XIAN) hari ini adalah $ 0.00729005, dengan perubahan 1.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XIAN ke USD saat ini adalah $ 0.00729005 per XIAN.

Xian saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 126,101, dengan suplai yang beredar 17.30M XIAN. Selama 24 jam terakhir, XIAN diperdagangkan antara $ 0.00714773 (low) dan $ 0.00754076 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01092697, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00287465.

Dalam kinerja jangka pendek, XIAN bergerak +1.65% dalam satu jam terakhir dan +3.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Xian (XIAN)

Kapitalisasi Pasar $ 126.10K$ 126.10K $ 126.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 810.00K$ 810.00K $ 810.00K Suplai Peredaran 17.30M 17.30M 17.30M Total Suplai 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

Kapitalisasi Pasar Xian saat ini adalah $ 126.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XIAN adalah 17.30M, dan total suplainya sebesar 111109835.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 810.00K.