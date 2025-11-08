Harga Yagi The Unbothered Hari Ini

Harga live Yagi The Unbothered (YAGI) hari ini adalah $ 0.00000894, dengan perubahan 0.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YAGI ke USD saat ini adalah $ 0.00000894 per YAGI.

Yagi The Unbothered saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,936.08, dengan suplai yang beredar 999.56M YAGI. Selama 24 jam terakhir, YAGI diperdagangkan antara $ 0.0000089 (low) dan $ 0.00000897 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00140152, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000736.

Dalam kinerja jangka pendek, YAGI bergerak +0.41% dalam satu jam terakhir dan -17.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yagi The Unbothered (YAGI)

Kapitalisasi Pasar $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Suplai Peredaran 999.56M 999.56M 999.56M Total Suplai 999,557,243.050194 999,557,243.050194 999,557,243.050194

