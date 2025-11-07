Harga YAPE Hari Ini

Harga live YAPE (YAPE) hari ini adalah $ 0.00585882, dengan perubahan 0.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YAPE ke USD saat ini adalah $ 0.00585882 per YAPE.

YAPE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 110,411, dengan suplai yang beredar 18.85M YAPE. Selama 24 jam terakhir, YAPE diperdagangkan antara $ 0.00575106 (low) dan $ 0.00601978 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.087726, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00564596.

Dalam kinerja jangka pendek, YAPE bergerak +1.35% dalam satu jam terakhir dan -16.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YAPE (YAPE)

Kapitalisasi Pasar $ 110.41K$ 110.41K $ 110.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.41K$ 110.41K $ 110.41K Suplai Peredaran 18.85M 18.85M 18.85M Total Suplai 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

Kapitalisasi Pasar YAPE saat ini adalah $ 110.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YAPE adalah 18.85M, dan total suplainya sebesar 18845271.61203556. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.41K.