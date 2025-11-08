Harga Yellow Shib Hari Ini

Harga live Yellow Shib (SHIBY) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHIBY ke USD saat ini adalah -- per SHIBY.

Yellow Shib saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,827.63, dengan suplai yang beredar 1.00B SHIBY. Selama 24 jam terakhir, SHIBY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHIBY bergerak +0.24% dalam satu jam terakhir dan -1.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yellow Shib (SHIBY)

Kapitalisasi Pasar $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Yellow Shib saat ini adalah $ 12.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHIBY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.83K.