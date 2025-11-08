Harga Yield Protocol Hari Ini

Harga live Yield Protocol (YIELD) hari ini adalah $ 0.00056575, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YIELD ke USD saat ini adalah $ 0.00056575 per YIELD.

Yield Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,422, dengan suplai yang beredar 71.45M YIELD. Selama 24 jam terakhir, YIELD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.547757, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007987.

Dalam kinerja jangka pendek, YIELD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yield Protocol (YIELD)

Kapitalisasi Pasar $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 79.58K$ 79.58K $ 79.58K Suplai Peredaran 71.45M 71.45M 71.45M Total Suplai 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

Kapitalisasi Pasar Yield Protocol saat ini adalah $ 40.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YIELD adalah 71.45M, dan total suplainya sebesar 140661635.5775238. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 79.58K.