Harga YinYang Hari Ini

Harga live YinYang (阴阳) hari ini adalah $ 0.00004157, dengan perubahan 1.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 阴阳 ke USD saat ini adalah $ 0.00004157 per 阴阳.

YinYang saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,569, dengan suplai yang beredar 1.00B 阴阳. Selama 24 jam terakhir, 阴阳 diperdagangkan antara $ 0.00004019 (low) dan $ 0.00004355 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00062779, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004019.

Dalam kinerja jangka pendek, 阴阳 bergerak +1.71% dalam satu jam terakhir dan -27.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YinYang (阴阳)

Kapitalisasi Pasar $ 41.57K$ 41.57K $ 41.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.57K$ 41.57K $ 41.57K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar YinYang saat ini adalah $ 41.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 阴阳 adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.57K.