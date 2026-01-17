Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Young Peezy AKA Pepe?

Young Peezy AKA Pepe beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari PEEZY?

Token ini dihargai sebesar Rp10.95992258453742000, mencatat pergerakan harga sebesar -10.58% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Young Peezy AKA Pepe?

Young Peezy AKA Pepe termasuk dalam kategori Meme,Base Ecosystem,Frog-Themed,Base Meme,The Boy’s Club. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan PEEZY dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Young Peezy AKA Pepe?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp10957640746.301535000, menempatkan aset ini di peringkat #4373. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai PEEZY yang beredar saat ini?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Young Peezy AKA Pepe hari ini?

Dalam satu hari terakhir, PEEZY mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Young Peezy AKA Pepe berfluktuasi antara Rp10.95823233399232000 dan Rp12.25820402822873000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.