Harga ZALPHA Hari Ini

Harga live ZALPHA (ZALPHA) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZALPHA ke USD saat ini adalah -- per ZALPHA.

ZALPHA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,190.41, dengan suplai yang beredar 991.62M ZALPHA. Selama 24 jam terakhir, ZALPHA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZALPHA bergerak -0.04% dalam satu jam terakhir dan -15.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZALPHA (ZALPHA)

Kapitalisasi Pasar $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K Suplai Peredaran 991.62M 991.62M 991.62M Total Suplai 991,618,913.911153 991,618,913.911153 991,618,913.911153

