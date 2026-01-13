BursaDEX+
Harga live Zauthx402 hari ini adalah 0.00301601 USD. Kapitalisasi pasar ZAUTH adalah 2,892,931 USD. Lacak informasi harga aktual ZAUTH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ZAUTH

Info Harga ZAUTH

Penjelasan ZAUTH

Situs Web Resmi ZAUTH

Tokenomi ZAUTH

Prakiraan Harga ZAUTH

Logo Zauthx402

Harga Zauthx402 (ZAUTH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZAUTH ke USD:

$0.00301601
$0.00301601$0.00301601
+33.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Zauthx402 (ZAUTH)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:14:05 (UTC+8)

Harga Zauthx402 Hari Ini

Harga live Zauthx402 (ZAUTH) hari ini adalah $ 0.00301601, dengan perubahan 33.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZAUTH ke USD saat ini adalah $ 0.00301601 per ZAUTH.

Zauthx402 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,892,931, dengan suplai yang beredar 949.96M ZAUTH. Selama 24 jam terakhir, ZAUTH diperdagangkan antara $ 0.00176743 (low) dan $ 0.00331199 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00578551, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZAUTH bergerak +7.86% dalam satu jam terakhir dan +2.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zauthx402 (ZAUTH)

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

--
----

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

949.96M
949.96M 949.96M

999,964,631.913277
999,964,631.913277 999,964,631.913277

Kapitalisasi Pasar Zauthx402 saat ini adalah $ 2.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZAUTH adalah 949.96M, dan total suplainya sebesar 999964631.913277. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.05M.

Riwayat Harga Zauthx402 USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00176743
$ 0.00176743$ 0.00176743
Low 24 Jam
$ 0.00331199
$ 0.00331199$ 0.00331199
High 24 Jam

$ 0.00176743
$ 0.00176743$ 0.00176743

$ 0.00331199
$ 0.00331199$ 0.00331199

$ 0.00578551
$ 0.00578551$ 0.00578551

$ 0
$ 0$ 0

+7.86%

+33.94%

+2.80%

+2.80%

Riwayat Harga Zauthx402 (ZAUTH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Zauthx402 ke USD adalah $ +0.00076431.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Zauthx402 ke USD adalah $ +0.0976334915.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Zauthx402 ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Zauthx402 ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00076431+33.94%
30 Days$ +0.0976334915+3,237.17%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Zauthx402

Prediksi Harga Zauthx402 (ZAUTH) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZAUTH pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Zauthx402 (ZAUTH) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Zauthx402 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Zauthx402 (ZAUTH)

Situs Web Resmi

Tentang Zauthx402

Berapa nilai Zauthx402 saat ini?

Zauthx402 saat ini diperdagangkan seharga Rp50.81241818202900000, dengan pergerakan harga sebesar 33.94% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan ZAUTH hari ini, naik atau turun?

ZAUTH telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem.

Seberapa populer Zauthx402 hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual ZAUTH.

Apa yang membuat Zauthx402 berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, ZAUTH menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah ZAUTH yang beredar di pasar?

Terdapat 949964631.913277 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Zauthx402 sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp97.47174363357900000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.08093963566400000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zauthx402

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:14:05 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Zauthx402 (ZAUTH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Zauthx402 Selengkapnya

