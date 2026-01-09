Harga Zcash Shielded Asset Hari Ini

Harga live Zcash Shielded Asset (ZIP227) hari ini adalah $ 0.00002272, dengan perubahan 30.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZIP227 ke USD saat ini adalah $ 0.00002272 per ZIP227.

Zcash Shielded Asset saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,020, dengan suplai yang beredar 969.37M ZIP227. Selama 24 jam terakhir, ZIP227 diperdagangkan antara $ 0.00002192 (low) dan $ 0.00003472 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00081819, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001019.

Dalam kinerja jangka pendek, ZIP227 bergerak +1.16% dalam satu jam terakhir dan -41.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zcash Shielded Asset (ZIP227)

Kapitalisasi Pasar $ 22.02K$ 22.02K $ 22.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.02K$ 22.02K $ 22.02K Suplai Peredaran 969.37M 969.37M 969.37M Total Suplai 969,372,461.21877 969,372,461.21877 969,372,461.21877

Kapitalisasi Pasar Zcash Shielded Asset saat ini adalah $ 22.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZIP227 adalah 969.37M, dan total suplainya sebesar 969372461.21877. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.02K.