Harga ZeroSwap Hari Ini

Harga live ZeroSwap (ZEE) hari ini adalah $ 0.00033303, dengan perubahan 1.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZEE ke USD saat ini adalah $ 0.00033303 per ZEE.

ZeroSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,573, dengan suplai yang beredar 74.27M ZEE. Selama 24 jam terakhir, ZEE diperdagangkan antara $ 0.00032567 (low) dan $ 0.00033437 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.24, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00031175.

Dalam kinerja jangka pendek, ZEE bergerak +0.93% dalam satu jam terakhir dan -9.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZeroSwap (ZEE)

Kapitalisasi Pasar $ 24.57K$ 24.57K $ 24.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.09K$ 33.09K $ 33.09K Suplai Peredaran 74.27M 74.27M 74.27M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ZeroSwap saat ini adalah $ 24.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZEE adalah 74.27M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.09K.