Harga ZeroX King Hari Ini

Harga live ZeroX King (0XK) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 0XK ke USD saat ini adalah -- per 0XK.

ZeroX King saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,477.73, dengan suplai yang beredar 45.63B 0XK. Selama 24 jam terakhir, 0XK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 0XK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZeroX King (0XK)

Kapitalisasi Pasar $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Suplai Peredaran 45.63B 45.63B 45.63B Total Suplai 45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085

Kapitalisasi Pasar ZeroX King saat ini adalah $ 7.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 0XK adalah 45.63B, dan total suplainya sebesar 45633531711.859085. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.48K.