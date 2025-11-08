Harga ZKitty Bot Hari Ini

Harga live ZKitty Bot ($ZKITTY) hari ini adalah $ 0.01999136, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $ZKITTY ke USD saat ini adalah $ 0.01999136 per $ZKITTY.

ZKitty Bot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,418, dengan suplai yang beredar 2.02M $ZKITTY. Selama 24 jam terakhir, $ZKITTY diperdagangkan antara $ 0.01997943 (low) dan $ 0.01999883 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.116901, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00496324.

Dalam kinerja jangka pendek, $ZKITTY bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZKitty Bot ($ZKITTY)

Kapitalisasi Pasar $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 99.96K$ 99.96K $ 99.96K Suplai Peredaran 2.02M 2.02M 2.02M Total Suplai 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ZKitty Bot saat ini adalah $ 40.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $ZKITTY adalah 2.02M, dan total suplainya sebesar 5000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 99.96K.