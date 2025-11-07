BursaDEX+
Harga live zkRace hari ini adalah 0.0152658 USD. Lacak informasi harga aktual ZERC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZERC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga zkRace (ZERC)

$0.01522395
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:09:34 (UTC+8)

Informasi Harga zkRace (ZERC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01400879
Low 24 Jam
$ 0.01578871
High 24 Jam

$ 0.01400879
$ 0.01578871
$ 8.24
$ 0.01306579
+8.30%

-2.95%

-4.75%

-4.75%

Harga aktual zkRace (ZERC) adalah $0.0152658. Selama 24 jam terakhir, ZERC diperdagangkan antara low $ 0.01400879 dan high $ 0.01578871, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZERC adalah $ 8.24, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01306579.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZERC telah berubah sebesar +8.30% selama 1 jam terakhir, -2.95% selama 24 jam, dan -4.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar zkRace (ZERC)

$ 1.83M
--
$ 1.83M
120.00M
120,000,000.0
Kapitalisasi Pasar zkRace saat ini adalah $ 1.83M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZERC adalah 120.00M, dan total suplainya sebesar 120000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.83M.

Riwayat Harga zkRace (ZERC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga zkRace ke USD adalah $ -0.00046508759263992.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga zkRace ke USD adalah $ -0.0001730057.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga zkRace ke USD adalah $ -0.0050240037.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga zkRace ke USD adalah $ -0.01014170297102846.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00046508759263992-2.95%
30 Days$ -0.0001730057-1.13%
60 Hari$ -0.0050240037-32.91%
90 Hari$ -0.01014170297102846-39.91%

Apa yang dimaksud dengan zkRace (ZERC)

zkRace front-running Web3 horse racing game powered by ZERC

zkRace as a game is a combination of 2 significantly growing multi-billion-dollar markets: video gaming, and horse racing, all merged by blockchain and NFT technologies.

Player-centered, zkRace ensures a tailored gaming experience, actively working on meeting player in-game needs.

Pioneered by zkRace. Powered by ZERC. Tailored for GameFi and beyond.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya zkRace (ZERC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga zkRace (USD)

Berapa nilai zkRace (ZERC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda zkRace (ZERC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk zkRace.

Cek prediksi harga zkRace sekarang!

ZERC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi zkRace (ZERC)

Memahami tokenomi zkRace (ZERC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZERC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang zkRace (ZERC)

Berapa nilai zkRace (ZERC) hari ini?
Harga live ZERC dalam USD adalah 0.0152658 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZERC ke USD saat ini?
Harga ZERC ke USD saat ini adalah $ 0.0152658. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar zkRace?
Kapitalisasi pasar ZERC adalah $ 1.83M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZERC?
Suplai beredar ZERC adalah 120.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZERC?
ZERC mencapai harga ATH sebesar 8.24 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZERC?
ZERC mencapai harga ATL 0.01306579 USD.
Berapa volume perdagangan ZERC?
Volume perdagangan 24 jam live ZERC adalah -- USD.
Akankah harga ZERC naik lebih tinggi tahun ini?
ZERC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZERC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting zkRace (ZERC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

