Harga Zoo World Hari Ini

Harga live Zoo World (ZOO) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZOO ke USD saat ini adalah -- per ZOO.

Zoo World saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,125.19, dengan suplai yang beredar 999.99M ZOO. Selama 24 jam terakhir, ZOO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01409993, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZOO bergerak +0.53% dalam satu jam terakhir dan -7.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zoo World (ZOO)

Kapitalisasi Pasar $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,994,256.212575 999,994,256.212575 999,994,256.212575

Kapitalisasi Pasar Zoo World saat ini adalah $ 6.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZOO adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999994256.212575. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.13K.