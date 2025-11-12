Bugünkü NAILONG Fiyatı

Bugünkü NAILONG (奶龙) fiyatı $ 0,0004667 olup, son 24 saatte % 5,98 değişim gösterdi. Mevcut 奶龙 / USD dönüşüm oranı 奶龙 başına $ 0,0004667 şeklindedir.

NAILONG, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 奶龙 şeklindedir. Son 24 saat içinde 奶龙, $ 0,0004614 (en düşük) ile $ 0,0005525 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 奶龙, son bir saatte +%0,64 ve son 7 günde +%5,75 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,84K seviyesine ulaştı.

NAILONG (奶龙) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,84K$ 55,84K $ 55,84K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki NAILONG piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,84K. Dolaşımdaki 奶龙 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.