Bugünkü Financial Freedom Fiyatı

Bugünkü Financial Freedom (財務自由) fiyatı $ 0,0003199 olup, son 24 saatte % 3,52 değişim gösterdi. Mevcut 財務自由 / USD dönüşüm oranı 財務自由 başına $ 0,0003199 şeklindedir.

Financial Freedom, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4250. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 財務自由 şeklindedir. Son 24 saat içinde 財務自由, $ 0,0003162 (en düşük) ile $ 0,00035 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,05217509232740333 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000262086858826141 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 財務自由, son bir saatte +%0,34 ve son 7 günde +%10,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,18K seviyesine ulaştı.

Financial Freedom (財務自由) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4250 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 53,18K$ 53,18K $ 53,18K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 319,90K$ 319,90K $ 319,90K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Financial Freedom piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,18K. Dolaşımdaki 財務自由 arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 319,90K.