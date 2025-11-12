Bugünkü LONGLONG Fiyatı

Bugünkü LONGLONG (龙LONG) fiyatı $ 0,0001008 olup, son 24 saatte % 0,09 değişim gösterdi. Mevcut 龙LONG / USD dönüşüm oranı 龙LONG başına $ 0,0001008 şeklindedir.

LONGLONG, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 龙LONG şeklindedir. Son 24 saat içinde 龙LONG, $ 0,0000957 (en düşük) ile $ 0,0001531 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 龙LONG, son bir saatte -%0,40 ve son 7 günde -%0,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,27K seviyesine ulaştı.

LONGLONG (龙LONG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,27K$ 55,27K $ 55,27K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki LONGLONG piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,27K. Dolaşımdaki 龙LONG arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.