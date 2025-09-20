1 dog can change your life (1DOG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001661 $ 0,00001661 $ 0,00001661 24 sa Düşük $ 0,00003011 $ 0,00003011 $ 0,00003011 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001661$ 0,00001661 $ 0,00001661 24 sa Yüksek $ 0,00003011$ 0,00003011 $ 0,00003011 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00003011$ 0,00003011 $ 0,00003011 En Düşük Fiyat $ 0,00001661$ 0,00001661 $ 0,00001661 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%24,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%24,92 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

1 dog can change your life (1DOG) canlı fiyatı $0,00002069. 1DOG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001661 ve en yüksek $ 0,00003011 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 1DOG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003011, en düşük fiyatı ise $ 0,00001661 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 1DOG son bir saatte +%24,56 değişim gösterdi, 24 saatte -%24,92 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

1 dog can change your life (1DOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,83K$ 19,83K $ 19,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,83K$ 19,83K $ 19,83K Dolaşım Arzı 997,12M 997,12M 997,12M Toplam Arz 997.118.123,325208 997.118.123,325208 997.118.123,325208

Şu anki 1 dog can change your life piyasa değeri $ 19,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 1DOG arzı 997,12M olup, toplam arzı 997118123.325208. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,83K.